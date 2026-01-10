Calcio una nuova punta per il Ravenna | arriva Jonathan Italeng

Il Ravenna ha annunciato l’ingaggio di Jonathan Italeng, giovane attaccante classe 2001 proveniente dall’Atalanta. L’accordo prevede il trasferimento del calciatore in prestito, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo della squadra. Italeng, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si inserisce nel progetto del club per consolidare la rosa e favorire il suo sviluppo professionale.

Il Ravenna ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il tesseramento di Jonathan Italeng, attaccante classe 2001. Il trasferimento avviene a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione.Nato a Yaoundé (Camerun) il 18 gennaio 2001, Italeng è cresciuto nei settori giovanili di.

Mercato Ravenna, è Jonathan Italeng il colpo per l’attacco - La punta classe 2001 ha terminato la sua esperienza in B al Sudtirol (7 presenze e 132 minuti ... corriereromagna.it

