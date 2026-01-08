Calcio è il momento del derby | a Ravenna arriva il Forlì le possibili modifiche alla viabilità

Il derby Ravenna-Forlì, in programma sabato 10 gennaio alle 17.30 allo stadio Benelli, potrebbe comportare variazioni temporanee alla viabilità in città. Sono previste, se necessarie, modifiche alla circolazione e il divieto di vendite di bevande nelle aree interessate. Si consiglia di monitorare eventuali comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle disposizioni e agevolare gli spostamenti durante l’evento.

In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà sabato 10 gennaio alle 17.30 allo stadio Benelli tra Ravenna e Forlì sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande.

