Calcio terza categoria Il Podenzana chiede strada alla Palleronese La capolista Spartak nella tana del ValliZeri

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera con calcio d’avvio fissato alle 21, ad aprire le danze al “Raffi“ hanno aperto le ostilità della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Cinquale-Attuoni. Sono tre gli anticipi in programma oggi dalle 15. Stralunigianpalla al “Rolando Rocchi“ tra Podenzana e Palleronese, con i rappresentanti del Panigaccio che hanno dalla loro parte il pronostico, di contro i ragazzi di Massimiliano Ebano si calano del derby con il dichiarato intento di sovvertirlo. Al "Macchiarini-Ricci", il Terrinca aspetta la visita dello squadrone dell’ICF Fosdinovo diretto dal profeta del nuovo Cristian Costa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

