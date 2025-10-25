Calcio terza categoria Il Podenzana chiede strada alla Palleronese La capolista Spartak nella tana del ValliZeri
Ieri sera con calcio d’avvio fissato alle 21, ad aprire le danze al “Raffi“ hanno aperto le ostilità della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Cinquale-Attuoni. Sono tre gli anticipi in programma oggi dalle 15. Stralunigianpalla al “Rolando Rocchi“ tra Podenzana e Palleronese, con i rappresentanti del Panigaccio che hanno dalla loro parte il pronostico, di contro i ragazzi di Massimiliano Ebano si calano del derby con il dichiarato intento di sovvertirlo. Al "Macchiarini-Ricci", il Terrinca aspetta la visita dello squadrone dell’ICF Fosdinovo diretto dal profeta del nuovo Cristian Costa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
IL POTENZA CALCIO A 5 A BARLETTA PER LA TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B ? Si gioca la terza giornata nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5. Il Potenza C5 (inserito nel gruppo G) è impegnato nel secondo match consecuti - facebook.com Vai su Facebook
Calcio terza categoria, il Penarol vince a Badia Pozzeveri - X Vai su X
Calcio terza categoria. Il Podenzana chiede strada alla Palleronese. La capolista Spartak nella tana del ValliZeri - Ieri sera con calcio d’avvio fissato alle 21, ad aprire le danze al “Raffi“ hanno aperto le ostilità della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Cinquale- Da sport.quotidiano.net
Calcio In Terza Categoria tiene banco un inedito derby. Pontremoli-Podenzana promette spettacolo - Lunedì si gioca l'ottava giornata del campionato di Terza Categoria: Pontremoli Fc- Si legge su lanazione.it
Calcio In Terza Categoria programma intenso. Il Podenzana lancia la sfida all’Icf Fosdinovo - Dopo l’anticipo mandato in visione ieri sera sul sintetico al “Raffi“ di Romagnano, a confronto dalle 21, Cinquale e ... Scrive msn.com