Calcio terza categoria Il Podenzana chiede strada alla Palleronese La capolista Spartak nella tana del ValliZeri

Ieri sera con calcio d’avvio fissato alle 21, ad aprire le danze al “Raffi“ hanno aperto le ostilità della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Cinquale-Attuoni. Sono tre gli anticipi in programma oggi dalle 15. Stralunigianpalla al “Rolando Rocchi“ tra Podenzana e Palleronese, con i rappresentanti del Panigaccio che hanno dalla loro parte il pronostico, di contro i ragazzi di Massimiliano Ebano si calano del derby con il dichiarato intento di sovvertirlo. Al "Macchiarini-Ricci", il Terrinca aspetta la visita dello squadrone dell’ICF Fosdinovo diretto dal profeta del nuovo Cristian Costa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net