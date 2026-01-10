Calcio la Roma supera 2-0 il Sassuolo

La Roma conquista una vittoria casalinga 2-0 contro il Sassuolo, riavvicinandosi alla vetta della classifica. La partita, equilibrata fino alla rete finale, si è decisa nel finale, confermando la solidità della squadra giallorossa. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, offrendo ai tifosi motivi di fiducia e continuità nelle prestazioni.

19.58 La Roma riavvicina la vetta. All'Olimpico, sconfitto 2-0 il Sassuolo. Gara sbloccata soltanto nel finale. Il Sassuolo è pimpante, mette i brividi alla Roma. Strepitoso il portiere Svilar su I.Konè e Fadera nei primi 45'. Per la Roma pericoloso Ferguson in chiusura di tempo, Nella ripresa,gialrossi all'arrembaggio per sbloccare la gara. Ci vuole una giocata che non arriva. Al 59', il Var revoca un rigore per fallo del portiere Muric su Soulè (c'era fuorigioco). Minuti finali: a segno Konè 76' e Soulè al 79'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

