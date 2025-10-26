Calcio Serie A la Roma sconfigge il Sassuolo e si prende la vetta
Paulo Dybala Tre punti pesanti come il piombo, un nome a siglare l’impresa: Paulo Dybala. La Joya, al suo primo centro in campionato, regala alla Roma una vittoria di misura ma dal sapore enorme sul campo del Sassuolo. Un gol che vale il primato, solitario o in coppia con il Napoli, e che proietta i giallorossi in testa alla classifica dopo una partita controllata con il fiato sospeso nel finale. L’1-0 maturato al Mapei Stadium ha la firma dell’argentino, che al 16’ della prima frazione sblocca il risultato sfruttando un’azione nata dai piedi di Bryan Cristante. Il pallone, dopo una respinta del portiere Muric, trova il tiro preciso di Dybala che non sbaglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
