Calcio | dimissioni e crisi di pianto le carte dell' inchiesta che scuote il modo degli arbitri

Da agi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta che coinvolge l'AIA e il presidente Antonio Zappi rivela una serie di tensioni interne, con accuse di pressioni e minacce rivolte a dirigenti arbitrali. Le indagini stanno facendo emergere un quadro complesso di dinamiche organizzative e comportamenti che potrebbero influenzare il mondo degli arbitri e la gestione del calcio italiano. Una situazione che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di questa crisi.

AGI - Il presidente dell’ AIA,  Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle  dimissioni  con modalità aggressive e minacciose diversi  dirigenti arbitrali ”. “Nego assolutamente di essere l’autore e disconosco sia il contenuto dell'esposto sia la sigla apposta in calce allo stesso”. Nasce da un’accusa contenuta in una  denuncia  firmata  Roberto Patrassi  seguita da un clamoroso dietro-front, con disconoscimento d’identità, l’ inchiesta  che sta scuotendo il  mondo arbitrale  e che potrebbe portare nell’udienza del 12 gennaio, davanti al  Tribunale Federale, alla condanna e alla decadenza di Antonio Zappi. 🔗 Leggi su Agi.it

