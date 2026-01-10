Calcio | dimissioni e crisi di pianto le carte dell' inchiesta che scuote il modo degli arbitri

L'inchiesta che coinvolge l'AIA e il presidente Antonio Zappi rivela una serie di tensioni interne, con accuse di pressioni e minacce rivolte a dirigenti arbitrali. Le indagini stanno facendo emergere un quadro complesso di dinamiche organizzative e comportamenti che potrebbero influenzare il mondo degli arbitri e la gestione del calcio italiano. Una situazione che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di questa crisi.

AGI - Il presidente dell’ AIA, Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle dimissioni con modalità aggressive e minacciose diversi dirigenti arbitrali ”. “Nego assolutamente di essere l’autore e disconosco sia il contenuto dell'esposto sia la sigla apposta in calce allo stesso”. Nasce da un’accusa contenuta in una denuncia firmata Roberto Patrassi seguita da un clamoroso dietro-front, con disconoscimento d’identità, l’ inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale e che potrebbe portare nell’udienza del 12 gennaio, davanti al Tribunale Federale, alla condanna e alla decadenza di Antonio Zappi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il modo degli arbitri Leggi anche: Inchiesta arbitri, Zappi aveva inviato messaggi in cui suggeriva come scrivere le dimissioni (Repubblica) Leggi anche: Sofja Rossi, morta a 31 anni dopo le dimissioni: la perizia scuote l’inchiesta. “Poteva essere salvata” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Comunichiamo che Nicola Binda ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere e Socio dell'Associazione. A Nicola va il nostro ringraziamento per i numerosi anni dedicati alla nostra causa. #ScuolaCalcio #OmegnaCalcio #OmegnaCalcioSettoreGiovani - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.