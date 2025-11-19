Sofja Rossi morta a 31 anni dopo le dimissioni | la perizia scuote l’inchiesta Poteva essere salvata
“La perizia è molto chiara e dice che qualsiasi terapia anticoagulante e antiaggregante avrebbe salvato la vita, oltre ogni ragionevole dubbio". Pesano come macigni le parole dell'avvocato Nicola Montefiori, che assiste il padre e le sorelle di Sofja Rossi, la 31enne originaria di Forlì e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
