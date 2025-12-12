Borussia Monchengladbach-Wolfsburg sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, valido per la 14ª giornata di Bundesliga, si disputerà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30. Un incontro importante tra due squadre alla ricerca di punti, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti per analizzare le possibili sorti del match.

Turno numero 14 di Bundesliga che vede il Borussia Monchengladbach di Polanski affrontare in casa il Wolfsburg. I Fohlen continuano la loro risalita in campionato e la vittoria esterna di Magonza è la terza in campionato fuori casa. Decimo posto in campionato a +5 dal terzultimo posto e il pessimo avvio di torneo che è solamente un brutto ricordo. Gli woelfe dopo aver allontanato Simonis a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Borussia Mönchengladbach vs Wolfsburg – 13 Dicembre 2025 - Wolfsburg apre un fine settimana di grande interesse in Bundesliga. news-sports.it