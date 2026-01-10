Biologi esclusi dai concorsi per profili tecnici l' Ordine scrive alla Regione | Rimediare subito all' errore
L'Ordine dei Biologi ha scritto alla Regione evidenziando l'esclusione dei laureati in Biologia dai concorsi pubblici per ruoli tecnici. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla corretta rappresentanza delle competenze e sulla parità di opportunità. È importante che l'ente regionale riveda al più presto le proprie procedure per garantire un accesso equo e trasparente a tutti i profili professionali qualificati.
"Nei concorsi pubblici della Regione per i profili tecnici si sta consumando un’esclusione grave e incomprensibile: quella dei laureati in Biologia. È una scelta che non ha alcuna giustificazione, né dal punto di vista normativo né da quello tecnico-scientifico. Per questo ho trasmesso una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
