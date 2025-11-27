Frecciarossa soppressi è rivolta La Regione scrive a Salvini | Apriamo subito un confronto
Un tavolo congiunto Trenitalia-Rfi, con il coordinamento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per rivedere le modifiche all’offerta ferroviaria a lunga percorrenza introdotte da Trenitalia che, da dicembre 2025, con il cambio orario, prevedono la soppressione delle fermate dei Frecciarossa 9330 Roma-Milano e 8819 Milano-Bari a Piacenza, Parma e Modena. A chiederlo sono il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora ai Trasporti, Irene Priolo, che hanno scritto al ministro Matteo Salvini per sollecitare l’apertura immediata di un confronto con i gestori del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
