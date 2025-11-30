L’uomo che tenta di afferrare una bambina e scompare | ora Altavilla vuole dare un nome alla paura

Avellinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti alla scuola di Altavilla Irpina, un venerdì qualunque. Bambini che escono. Genitori accalcati. Rumori, voci, passi.E all’improvviso l’ombra. Un uomo. Uno sconosciuto.La madre lo vede chinarsi. Vede le sue mani stringere il corpo minuscolo della figlia. Un gesto rapido, inatteso. Un gesto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

