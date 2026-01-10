Vaccini Heather Parisi attacca Bassetti e lo segnala a Trump | il virologo annuncia querela

Recentemente, si è verificato un acceso confronto tra Heather Parisi e Matteo Bassetti su X, piattaforma social, riguardo alle tematiche dei vaccini. L'influencer ha espresso critiche nei confronti del virologo, che ha risposto annunciando una querela. La vicenda evidenzia le tensioni presenti nel dibattito pubblico sulla salute e le strategie di comunicazione in ambito medico e mediatico.

Uno scontro acceso si è consumato su X tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, infettivologo e direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. La showgirl ha rivolto un appello diretto al presidente USA Donald Trump per "segnalare" il medico italiano, accusandolo di attaccare il ministro della Salute americano Robert Francis Kennedy Jr. La risposta di Bassetti non si è fatta attendere: ha preannunciato querela contro la Parisi, definendola "ballerina in pensione". L'origine della controversia risiede nelle recenti dichiarazioni di Bassetti sulla politica sanitaria statunitense.

