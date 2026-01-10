Baroni a Sky pre Atalanta Torino | Zapata merita questa partita Le parole di Cairo? Concentrato sul quotidiano il mio progetto…

Prima di Atalanta Torino, l’allenatore Baroni ha commentato le scelte di formazione e le aspettative per la partita, sottolineando il merito di Zapata e la sua concentrazione sul progetto quotidiano. Il tecnico ha anche risposto alle recenti dichiarazioni di Cairo, evidenziando l’importanza di mantenere l’attenzione sulla stagione in corso. Ecco le parole di Baroni prima del calcio d’inizio, in attesa del match di Serie A.

Baroni prima di Atalanta Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata a pochi istanti dal match di Serie A, la scelta di Zapata e le parole del patron Cairo Il conto alla rovescia è terminato. Una manciata di minuti o poco più ci separano da Atalanta Torino, match valido per la giornata numero 20 di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

