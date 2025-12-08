Torino le parole di Baroni | Contro il Milan non devi sbagliare nulla Zapata porta peso ed esperienza
Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato le sfide in vista della partita contro il Milan, sottolineando l'importanza di evitare errori e evidenziando il ruolo di Zapata come elemento di peso ed esperienza. Le sue dichiarazioni anticipano un match cruciale della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.
Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Le parole di pre Torino-Milan ? “Bisogna essere pronti a fare una partita solida, concreta. Bisogna essere bravi a restare nelle prime 4 posizioni. Gimenez speriamo di averlo il prima possibile perché ne abbiamo bisogno tecnicamente Vai su Facebook
Torino, Baroni: "Simeone non disponibile ma è voluto venire in panchina. Bel segnale" - L'allenatore del Torino Marco Baroni è stato intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro il Milan. Segnala milannews.it