Torino le parole di Baroni | Contro il Milan non devi sbagliare nulla Zapata porta peso ed esperienza

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato le sfide in vista della partita contro il Milan, sottolineando l'importanza di evitare errori e evidenziando il ruolo di Zapata come elemento di peso ed esperienza. Le sue dichiarazioni anticipano un match cruciale della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

