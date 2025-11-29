A Perugia, una coppia è stata trovata morta e l'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Il colpevole sarebbe stato l’uomo, il quale ha comunicato ad una persona l'intenzione di compiere una “follia” Una coppia di circa sessant’anni è stata trovata morta questa mattina in un’abitazione di Po’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Città della Pieve, coppia di 60enni trovata morta a colpi di pistola, ipotesi omicidio-suicidio, il marito era ufficiale delle forze armate