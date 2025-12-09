Milan-Como di Serie A a Perth? Decisione clamorosa in arrivo | ecco cosa sta succedendo
Ultime notizie: non si dovrebbe disputare a Perth, nella Western Australia, la sfida di Serie A tra Milan e Como in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026. Quando sembrava tutto fatto, ecco l'evento che cambia le carte in tavola. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio
Milan-Como in Australia? Il commissario UE: “Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa”
: - Dopo l’umiliazione contro il Como e la pesante sconfitta di Lecce, il Torino di Baroni affronterà questa sera il Milan di Allegri, attualmente a quota ventotto punti, in una gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
De Siervo: "Milan-Como a Perth progetto innovativo: piccolo sacrificio per un grande risultato" Vai su X
Milan-Como di campionato a Perth, si va verso il no - L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. msn.com scrive
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
