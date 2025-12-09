Milan-Como di Serie A a Perth? Decisione clamorosa in arrivo | ecco cosa sta succedendo

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime notizie: non si dovrebbe disputare a Perth, nella Western Australia, la sfida di Serie A tra Milan e Como in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026. Quando sembrava tutto fatto, ecco l'evento che cambia le carte in tavola. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio

Milan-Como in Australia? Il commissario UE: “Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa”

milan como serie perthMilan-Como di campionato a Perth, si va verso il no - L'Asian Football Confederation e Football Australia pongono condizioni molto stringenti, come l'utilizzo dei loro arbitri e non quelli italiani. msn.com scrive