Bandiere Usa a fuoco e insulti alla Lega | rabbia pro Mad in piazza

Nel pomeriggio si sono svolte circa trenta manifestazioni in diverse piazze italiane, unite da temi come il Venezuela e la Palestina. Le proteste, spesso caratterizzate da bandiere statunitensi e insulti alla Lega, coinvolgono associazioni arabe e riflettono un’attenzione crescente su questioni internazionali e sulla situazione geopolitica attuale.

Sono circa 30 le piazze che sono state chiamate questo pomeriggio per manifestazioni che tengono insieme il Venezuela (diventato la prima causa) e la Palestina, tema che viene tenuto vivo dalle associazioni arabe, che per mantenere accesi i riflettori si uniscono ai cortei per il Paese sudamericano. Le manifestazioni più partecipate di giornata si sono tenute a Milano, Roma, Bologna e Torino, con l'unica differenza che quella del capoluogo lombardo ha visto la sovrapposizione con quella per la Palestina, chiamata per chiedere la liberazione di Mohamadd Hannoun. Durante il corteo di Bologna dei ProMad è stato insultato il consigliere Matteo Di Benedetto, esponente della Lega, definito "buffone" dai manifestanti solo perché si trovava nei pressi della manifestazione.

