baldanzi resta in prima fila ma gud non si muove dominguez idea concreta

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Milan, dopo aver concluso il secondo acquisto della sessione di mercato. Baldanzi rimane in prima linea, mentre Gud resta fermo. Dominguez si distingue come una possibile idea concreta per il futuro della squadra. La settimana sarà decisiva per definire le prossime mosse di mercato, in un contesto di attenzione e strategia.

Archiviato il secondo colpo in entrata, la Fiorentina si concentrerà adesso sulla sfida contro il Milan, prima di cominciare un’altra settimana significativa di trattative. Sono ancora diversi gli incastri del puzzle da sistemare sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Anche perché qualche confronto è già in programma. Uno con la Roma, fissato a inizio settimana. Si parlerà di Tommaso Baldanzi, trequartista che ha diverse richieste in Serie A ma che ha messo la Fiorentina in cima ai propri desideri. Goretti e Paratici lo prenderebbero volentieri in prestito. Non al posto di Gudmundsson, ma come vice del calciatore islandese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

