Vlahovic il Barcellona si muove | occasione di mercato ma il Milan resta in agguato

Dusan Vlahovic torna a essere protagonista nelle trattative di mercato europee. Il Barcellona ha avviato contatti con la Juventus per valutare un possibile trasferimento dell’attaccante, considerato un’opportunità a basso costo. Tuttavia, anche il Milan resta in corsa, mantenendo aperte le possibilità di un suo eventuale approdo in Italia. La situazione si sviluppa con attenzione, in un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Il nome di Dusan Vlahovic torna al centro delle grandi manovre europee. Il Barcellona ha avviato i primi contatti esplorativi per l'attaccante della Juventus, individuato come opportunità strategica a basso costo in vista delle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato da Marca, il club catalano sta valutando con attenzione la posizione contrattuale del centravanti serbo, in scadenza nel giugno 2026. L'assenza di un rinnovo e il peso dell'ingaggio rendono Vlahovic un profilo potenzialmente accessibile, soprattutto se la Juventus dovesse trovarsi davanti a una scelta obbligata: incassare ora o rischiare di perderlo a zero.

