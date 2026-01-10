Baby gang la polizia ferma 4 giovani con precedenti | uno aveva un coltello di 20 centimetri

La polizia ha fermato quattro giovani con precedenti, tra cui uno trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri. L’operazione, condotta anche nei centri commerciali frequentati da giovani di seconda generazione, mira a prevenire comportamenti predatori e garantire la sicurezza pubblica. I soggetti, già coinvolti in rapine e furti, sono stati sottoposti a ulteriori verifiche. Questa attività rientra nell’azione di controllo volta a mantenere il rispetto della legalità.

