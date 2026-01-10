Baby gang a Castel del Piano torna l’allarme per vandalismo e sicurezza Palazzo attaccato con l’estintore
A Castel del Piano, torna a preoccupare il fenomeno delle baby gang, in particolare nell’area del centro commerciale “La Perugina”. Dopo un periodo di calma, si registrano episodi di vandalismo, tra cui un attacco a un edificio con un estintore. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli spazi pubblici, richiedendo attenzione da parte delle autorità e della comunità locale.
Dopo un periodo di relativa quiete, torna a far paura il fenomeno delle baby gang nella popolosa frazione di Castel del Piano, in particolare nell’area del centro commerciale “La Perugina”. A lanciare l’allarme, con una formale segnalazione alle autorità, è Augusto Peltristo, capogruppo del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Sondaggio sulla sicurezza: "L’allarme baby-gang preoccupa i bolognesi"
Leggi anche: Baby gang, torna l’allarme. Donna aggredita sul bus
Baby gang a Castel del Piano, torna l’allarme per vandalismo e sicurezza. Palazzo attaccato con l’estintore.
Baby Gang, arrestato il trapper: trovate 3 pistole: una con matricola cancellata. Pm: «È pericoloso, nelle canzoni disprezzo dell'autorità» - Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre ... ilmattino.it
Baby gang, la criminologa Flaminia Bolzan: "Responsabilità dei genitori, ecco i campanelli d'allarme da non sottovalutare" - Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, dopo i fatti che hanno visto protagonisti alcuni ragazzini di Castel Volturno, analizza con Affaritaliani cosa c'è dietro la violenza giovanile. affaritaliani.it
Meloni, stretta sulle baby gang: «Vietare armi da taglio». Pronto il provvedimento - facebook.com facebook
Meloni, stretta sulle baby gang: «Vietare armi da taglio». Pronto il provvedimento x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.