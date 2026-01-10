Autostrade è stata condannata a risarcire gli espropriati per un importo di mezzo milione di euro. La vicenda riguarda le procedure di esproprio e le conseguenze sul patrimonio dei cittadini, che si sono trovati senza compenso e con i beni bloccati. Questa decisione evidenzia l'importanza di rispettare i diritti dei proprietari coinvolti in opere di pubblica utilità.

Prima ti espropriano il terreno per ampliare l’autostrada. Poi ti bloccano quello che resta. Infine, ti dicono che non ti spetta nulla. Peccato che i giudici non siano d’accordo. E il conto è di oltre mezzo milione di euro. La Corte d’Appello di Ancona ha riscritto da cima a fondo una vecchia espropriazione legata all’ampliamento dell’ Autostrada A14 a Pesaro e ha condannato Autostrade per l’Italia a pagare 522.675,28 euro, più 1.509,97 euro al mese finché il denaro non verrà effettivamente versato. Il punto non è solo la striscia di terreno espropriata per allargare la carreggiata, ma è ciò che è successo dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Autostrade’ condannata: "Risarcisca gli espropriati". Il conto è di mezzo milione

