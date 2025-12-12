Debiti fuori bilancio | conto da mezzo milione per il Comune di Salerno

Il Comune di Salerno si trova a dover affrontare una pesante tegola finanziaria, con un importo di circa 564 mila euro riconosciuto come debiti fuori bilancio. La giunta comunale ha approvato recentemente una delibera che ufficializza questa situazione, mettendo in evidenza le difficoltà economiche affrontate dall'ente locale.

Tegola da oltre mezzo milione di euro sulle casse di Palazzo di Città. La giunta ha approvato una delibera che riconosce debiti fuori bilancio per un totale complessivo di 564.794 euro. Si tratta di somme che l'ente è obbligato a versare in seguito a sentenze esecutive, decreti e ordinanze persi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it