Assicurazioni | giovedì parte l’arbitro Tutela rapida per i clienti Decisioni entro 180

Da giovedì 15 gennaio, debutta l’arbitro assicurativo, un servizio pensato per offrire ai clienti una tutela rapida ed efficace nelle controversie con le compagnie. Con decisioni entro 180 giorni, questa procedura semplifica e abbrevia le tempistiche di risoluzione, garantendo un intervento più vicino alle esigenze dei consumatori e riducendo i costi rispetto ai metodi tradizionali.

La data è ufficiale: giovedì 15 gennaio parte l’arbitroassicurativo, strumento per risolvere le controversie fraclienti e compagnie in maniera veloce e a basso costo.L’organismo indipendente, fortemente voluto dall’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), decide infatti entro 180 giorni a un prezzo di 20 euro cheverranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso. L’auspicio è che . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

