Lotteria Italia 2025 | scadenza premi cosa fare entro 180 giorni

La Lotteria Italia 2025 prevede che i premi vengano reclamati entro 180 giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali dell’ADM. È importante conoscere le modalità di riscossione, sia per i premi cartacei che per quelli online, per evitare la perdita del diritto di ricezione. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per procedere correttamente con la richiesta dei tuoi eventuali vincite.

Lotteria Italia 2025: i premi si possono reclamare entro 180 giorni dal bollettino ADM. Ecco come riscuotere vincite cartacee e online. ROMA – Per i vincitori della Lotteria Italia 2025 scatta il conto alla rovescia: come previsto dal regolamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i premi devono essere reclamati entro 180 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bollettino con l'elenco dei biglietti vincenti. Si tratta a tutti gli effetti della "data di scadenza" oltre la quale la vincita non può più essere riscossa. Per i possessori di un biglietto cartaceo, la procedura richiede la presentazione del tagliando integro e in originale presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all' Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

