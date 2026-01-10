Ascolti tv ‘La Ruota dei Campioni’ vince prime time

Il game show 'La Ruota dei Campioni', trasmesso ieri sera su Canale 5, ha ottenuto un buon riscontro di audience, conquistando sia la fascia dell'access prime time che la prima serata. La trasmissione si inserisce nel panorama televisivo come una proposta di intrattenimento che mantiene l'attenzione del pubblico, confermando il suo ruolo di programma di riferimento per la serata.

Ascolti tv ieri venerdì 9 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei campioni e Quarto Grado - Ascolti tv venerdì 9 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tali e Quali che sfida La Ruota dei Campioni, Harry Potter, Gianluigi Nuzzi e Diego Bianchi ... virgilio.it

Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra Tempi supplementari e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna - I dati Auditel di Rai1 con il film tv Tempi supplementari e Canale 5 con la fiction A testa alta, ... fanpage.it

Volano gli ascolti di Affari Tuoi di Stefano De Martino che stravince col 36% e oltre 5.8 milioni di spettatori su Rai 1. Il film Barbie si ferma al 9% e 1.367.000, Stefano batte anche La Ruota Della Fortuna che scende al 24%. Oltre 3 punti di share in più rispetto - facebook.com facebook

Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.