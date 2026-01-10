Ascolti tv ‘La Ruota dei Campioni’ vince prime time
Il game show 'La Ruota dei Campioni', trasmesso ieri sera su Canale 5, ha ottenuto un buon riscontro di audience, conquistando sia la fascia dell'access prime time che la prima serata. La trasmissione si inserisce nel panorama televisivo come una proposta di intrattenimento che mantiene l'attenzione del pubblico, confermando il suo ruolo di programma di riferimento per la serata.
(Adnkronos) – Il game show 'La Ruota dei Campioni', in onda ieri su Canale 5, ha dominato sia la fascia dell'access prime time che la prima serata. Il programma ha catturato 5.277.000 spettatori e uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% di share dalle 22:29 alle 23:25. Per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
