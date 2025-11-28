Ascolti TV | Giovedì 27 novembre 2025 | La Ruota dei Campioni vola Un Professore 3 tiene il prime time
Nella serata di giovedì 27 novembre 2025, Rai1 ha proposto la nuova puntata di Un Professore 3, che ha raccolto 3.358.000 spettatori, pari al 20% di share, in onda dalle 21:49 alle 23:44. Su Canale 5, dopo i 5 minuti introduttivi di Gira La Ruota dei Campioni – seguiti da 4.413.000 spettatori (22.1%) – il programma principale La Ruota dei Campioni si è imposto con 4.692.000 spettatori e un eccellente 24.8% di share, dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2, la presentazione di 24 minuti di Ore 14 Sera ha ottenuto 870.000 spettatori (4.2%), mentre la puntata completa ha intrattenuto 767.000 spettatori, pari al 6. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
