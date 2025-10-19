Del Piero sulla lotta scudetto in Serie A | Eccitante vedere tante squadre là davanti sulla Nazionale di Gattuso dico questo

Internews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, si è soffermato sull’accesa lotta scudetto in Serie A. In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex campione Alessandro Del Piero ha commentato l’avvincente avvio di stagione della Serie A, reso ancora più incerto dalla vittoria dell’Inter sul campo della Roma. Con la squadra di Cristian Chivu che ha agganciato Roma e Napoli, il Milan che ha la possibilità di prendersi la vetta solitaria e la Juventus che può avvicinarsi al gruppo di testa, Del Piero ha definito il campionato “eccitante”. Secondo la sua analisi, è impossibile oggi prevedere chi vincerà lo Scudetto, vista la presenza di così tante squadre competitive nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

del piero sulla lotta scudetto in serie a eccitante vedere tante squadre l224 davanti sulla nazionale di gattuso dico questo

© Internews24.com - Del Piero sulla lotta scudetto in Serie A: «Eccitante vedere tante squadre là davanti, sulla Nazionale di Gattuso dico questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

piero lotta scudetto serieSerie A, Del Piero: “Eccitante vedere tante squadre là davanti. Dire oggi…” - L'ex capitano bianconero ha parlato del campionato italiano di Serie A e si è soffermato anche sull'Italia di Gattuso ... Da fcinter1908.it

piero lotta scudetto seriePerché le prossime partite di serie A diranno molto sulla lotta scudetto. Inter penalizzata, Juve: è dura. Milan, tutto in 5 giorni - La storia delle ultime stagioni parla chiaro, dopo la seconda sosta per le Nazionali escono fuori i veri valori. Scrive msn.com

piero lotta scudetto serie"Dammi il cinque". Lotta Scudetto Serie A: Cinque Squadre in Tre Punti, è Bagarre per il Titolo - Lotta Scudetto Serie A: Cinque Squadre in Tre Punti, è Bagarre per il Titolo, ne parla Corsera. Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Piero Lotta Scudetto Serie