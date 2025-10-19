Del Piero sulla lotta scudetto in Serie A | Eccitante vedere tante squadre là davanti sulla Nazionale di Gattuso dico questo

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, si è soffermato sull’accesa lotta scudetto in Serie A. In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex campione Alessandro Del Piero ha commentato l’avvincente avvio di stagione della Serie A, reso ancora più incerto dalla vittoria dell’Inter sul campo della Roma. Con la squadra di Cristian Chivu che ha agganciato Roma e Napoli, il Milan che ha la possibilità di prendersi la vetta solitaria e la Juventus che può avvicinarsi al gruppo di testa, Del Piero ha definito il campionato “eccitante”. Secondo la sua analisi, è impossibile oggi prevedere chi vincerà lo Scudetto, vista la presenza di così tante squadre competitive nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

