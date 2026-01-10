Alessia Orro sostituita inatteso scivolone del Fenerbahce contro Mazzanti Sylla in doppia cifra Galatasaray ok

Nella 15ª giornata della Sultanlar Ligi turca di volley femminile, si sono svolte diverse partite con risultati significativi. Il Fenerbahçe è stato sorpreso da un imprevisto scivolone contro Mazzanti, mentre Sylla ha raggiunto la doppia cifra. Il Galatasaray ha invece ottenuto una vittoria importante. L’incontro ha confermato l’equilibrio e la competitività del massimo campionato turco di volley femminile.

Oggi pomeriggio si è giocata la quasi totalità della 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Inatteso scivolone per il Fenerbahce Istanbul, che ha perso al tie-break sul campo del Turk Hava Yollari. Le ragazze di coach Davide Mazzanti hanno avuto la meglio per 3-2 (18-25; 28-26; 26-24; 15-25; 15-12) grazie alle prestazioni sopra le righe offerte da Julia Bergmann (26 punti) e Tapia Alondra (17), sorprendendo così il sestetto guidato da Marcello Abbondanza, che prima di oggi aveva perso soltanto un incontro in stagione (contro il VakifBank Istanbul nello scontro diretto in campionato). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessia Orro sostituita, inatteso scivolone del Fenerbahce contro Mazzanti. Sylla in doppia cifra, Galatasaray ok Leggi anche: Orro-Sylla, pirotecnico scontro diretto in Turchia: le azzurre infiammano Fenerbahce-Galatasaray, poi il tie-break… Leggi anche: Orro impeccabile, il Fenerbahce continua la rincorsa in Turchia. Sylla a “riposo”, il Galatasaray si rialza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alessia Orro sostituita, inatteso scivolone del Fenerbahce contro Mazzanti. Sylla in doppia cifra, Galatasaray ok - Oggi pomeriggio si è giocata la quasi totalità della 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. oasport.it

