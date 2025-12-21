Domenica intensa con la tredicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile giunto alla conclusione del girone d’andata. Prova decisamente solida per Alessia Orro, sempre impeccabile nella cabina di regia del Fenerbahce Istanbul: 3 punti per la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, che ha mandato in doppia cifra l’opposto Melissa Vargas (17 punti), la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (14) e la centrale Agnieszka Korneluk (13 punti, 5 muri), propiziando l’affermazione delle ragazze di coach Marcello Abbondanza contro il poco blasonato Nilufer Belediyespor Eker per 3-0 (25-16; 25-15; 25-19). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Orro impeccabile, il Fenerbahce continua la rincorsa in Turchia. Sylla a “riposo”, il Galatasaray si rialza

