Alcaraz batte Sinner 7-5; 7-6 nel match-show di Seul

Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in due set, 7-5, 7-6, in un match-esibizione a Seul. La partita, la prima del 2026 tra i due tennisti, si è svolta in meno di due ore. Un incontro che ha offerto una valida anteprima della stagione e delle potenziali sfide future.

Carlos Alcaraz ha battuto in due set Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 7-6, nella partita-esibizione disputata a Seul, la loro prima sfida del 2026 in attesa degli Australian Open durata poco meno di due ore. I 15 mila spettatori coreani della Incheon Inspire Arena hanno sottolineato con ovazioni e applausi i tanti colpi da fuoriclasse e le gag in campo tra i due tennisti più forti del mondo. Si è giocato in un clima rilassato, più da show che da partita, con Sinner che ha portato più volte la mano all'orecchio per sollecitare il sostegno dei tifosi. Anche il numero uno del mondo Alcaraz, tornato al suo colore naturale di capelli dal biondo platino, si è rivolto ripetutamente verso gli spalti per reclamare il boato del pubblico.

