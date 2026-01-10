Alberi caduti per maltempo l'esperto | Follia pensare a Roma senza pini o platani ma va fatta manutenzione

L’ultima ondata di maltempo ha causato il crollo di numerosi alberi a Roma, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza urbana. Secondo Flavio Tarquini, responsabile scientifico dell’Orto Botanico, è importante mantenere e curare le alberature storiche, come pini e platani, per evitare rischi futuri. La gestione corretta delle piante rappresenta un elemento chiave per preservare il patrimonio verde della città e garantire la sicurezza dei cittadini.

