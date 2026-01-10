al mar arte e gioco per bambini e famiglie

Il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna – presenta la quarta edizione di ‘Il Mar dei piccoli’, un’occasione per bambini e famiglie di partecipare a laboratori dedicati alla stimolazione della creatività. Un percorso educativo e ricco di spunti artistici, pensato per coinvolgere i più giovani in attività che favoriscono l’apprendimento e il gioco in un ambiente culturale e accogliente.

Il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna – è pronto ad accogliere i bambini e le loro famiglie per la quarta edizione de ‘Il Mar dei piccoli’, l’iniziativa che prevede laboratori per stimolare la creatività dei bambini. Il progetto, promosso dal Comune di Ravenna, Assessorato Scuola e Infanzia e Assessorato alla Cultura, prenderà il via il 31 gennaio e terminerà il 22 febbraio, con quattro laboratori che inizieranno alle 10.30. Si parte sabato 31 alle 11 con l’inaugurazione della mostra-gioco ‘Acqua, Aquae’ ideata da Immaginante, che prevede un percorso espositivo dedicato all’acqua ed è rivolta ai bambini dei nidi, scuole e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

