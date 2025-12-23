A Natale il San Domenico ospita bambini e famiglie con percorsi alla scoperta del fascino dell' arte

Dal 26 al 28 dicembre, il Museo Civico di San Domenico a Forlì apre le sue porte a bambini e famiglie, offrendo percorsi dedicati alla scoperta dell’arte. Durante le festività natalizie, l’evento invita a vivere un’esperienza culturale condivisa, promuovendo l’educazione e il dialogo tra generazioni in un contesto ricco di storia e bellezza. Un’occasione per avvicinare grandi e piccoli al mondo artistico in un’atmosfera accogliente.

A Forlì, anche per le feste non si fermano gli eventi culturali aperti a bambini e famiglie. Da venerdì 26 a domenica 28 dicembre il Museo Civico di San Domenico ospita tre giornate pensate per accogliere tutta la cittadinanza in un'esperienza condivisa alla scoperta del fascino dell'arte.

