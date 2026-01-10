Aiello | Prima sfoltire la rosa poi un mercato mirato

Dopo la partita contro la Sampdoria, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha commentato l’andamento della squadra e le strategie future. Sottolineando l’importanza di rinnovare il roster con attenzione, Aiello ha evidenziato come prima di investire in nuovi acquisti sia fondamentale sfoltire la rosa attuale. Questi passaggi rappresentano un passo essenziale per indirizzare il mercato verso obiettivi mirati e sostenibili.

Nel post-gara contro la Sampdoria, il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello ha analizzato prestazione, mercato e prospettive future, partendo da una valutazione positiva della squadra vista in campo. "La risposta dei ragazzi è stata importante. Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto e creato tanto, probabilmente meritavamo un risultato più largo. Dispiace per l'ennesimo episodio al VAR che ci penalizza in casa". Il discorso si è poi spostato sul calciomercato, con una linea chiara già tracciata dalla società. L'obiettivo principale è snellire l'organico, reso ampio dalla promozione in Serie B, per poi intervenire in modo mirato.

