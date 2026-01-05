Empoli innesti mirati sul mercato Sfoltire la rosa l’altro obiettivo

Empoli ha avviato un intervento mirato sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e ottimizzare le risorse. Il nuovo direttore sportivo, Stefano Stefanelli, sarà presentato oggi alle 12, dopo aver firmato il contratto che lo legherà alla società fino a giugno 2027. La conferenza rappresenta un momento importante per comprendere le strategie future e le priorità della squadra.

Già pienamente operativo fin dalla firma sul contratto che lo legherà all' Empoli fino a giugno 2027, oggi alle 12 il nuovo direttore sportivo azzurro Stefano Stefanelli rilascerà le sue prime dichiarazioni durante la presentazione ufficiale. Un momento in cui il dirigente marchigiano farà quindi anche il punto sulle strategie di mercato del club del presidente Fabrizio Corsi, che come noto guarda soprattutto al centrocampo per quanto riguarda possibili innesti. Non sarà certo un mercato così voluminoso dal punto di vista delle operazioni in entrata dato che il lavoro più grosso è già stato fatto in estate con una completa rivoluzione della rosa.

