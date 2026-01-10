In Cina, il desiderio di stabilità e sicurezza spinge molti giovani a preferire il settore pubblico rispetto al privato. Con oltre 3,7 milioni di candidati in cerca di circa 38.000 posti, l’esame annuale per la carriera pubblica rappresenta una sfida significativa. Questa tendenza riflette una preferenza crescente tra i giovani per il lavoro statale, considerato più stabile e rispettabile nel contesto socio-economico attuale.

Tre milioni e 700 mila candidati per poco più di 38 mila posti. Sono i numeri dell’ esame annuale per la funzione pubblica che si è svolto nelle ultime settimane in Cina. Dopo la sbornia del settore privato e delle Big Tech, i giovani cinesi stanno affollando con numeri record i concorsi pubblici. Parola d’ordine: sicurezza. Il ritorno in massa alle «ciotole di riso del ferro». È una trasformazione silenziosa che rappresenta un segnale rilevante non solo sullo stato dell’ economia interna, ma anche e soprattutto sul cambio delle aspettative, delle paure e delle ambizioni delle nuove generazioni del colosso asiatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Lettera43.it - Addio carriera nel privato, in Cina i giovani sognano il posto pubblico

