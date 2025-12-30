Manovra Giorgetti | Punto fondamentale è che abbiamo alzato i salari nel pubblico e nel privato – Il video
Il ministro Giorgetti sottolinea come, con la recente manovra, siano stati aumentati i salari sia nel settore pubblico che in quello privato. L’obiettivo è ripristinare i contratti sospesi da tempo, favorendo una crescita stabile e sostenibile. Questa misura rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni dei lavoratori e rilanciare l’economia nazionale, mantenendo un approccio equilibrato e responsabile.
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Di fatto abbiamo detestato gli aumenti contrattuali e chiuso i contratti pubblici fermi da anni. Questo significa aumenti concreti di salari e stipendi. Le opposizioni fanno giustamente il loro mestiere, le critiche possono aiutare a capire dove abbiamo sbagliato. Quelle che vi ho appena raccontato sono cose che chiedeva anche la Cgil" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Manovra, Giorgetti: "Punto fondamentale è che abbiamo alzato i salari nel pubblico e nel privato"
