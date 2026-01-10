Abusò di 3 donne in pieno centro sconto di pena al violentatore seriale

A Ferrara, si è ridotta in appello la pena di Favor Osagiede, 21 anni, condannato per aver violentato tre donne in centro città. L'uomo, arrestato due estati fa, aveva ricevuto una condanna di sei anni in primo grado. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato a questo grave episodio di violenza.

Ferrara, 10 gennaio 2026 – Si riduce in Appello la pena inflitta a Favor Osagiede, 21 anni, arrestato due estati fa con l'accusa di avere violentato tre ragazze in pieno centro e condannato in primo grado a sei anni di reclusione. In secondo grado, l'imputato ha optato per un concordato in Appello (un istituto che permette di definire più rapidamente il processo con una riduzione di pena) chiudendo così con uno 'sconto' sull'ammontare della condanna rimediata davanti al giudice ferrarese. Lo straniero ne è dunque uscito con una pena inferiore ai cinque anni, sentenza per la quale ora si attendono le motivazioni.

