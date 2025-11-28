Violentatore seriale tra Paderno e Cogliate; ladra in casa aggredisce anziana a Garbagnate – ANTEPRIMA

La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia dell’arresto di un violentatore seriale a Paderno Dugnano, che ha consumato la sua ultima violenza a Cogliate. Ladra in casa a Garbagnate, scoperta, aggredisce anziana per aprirsi una via di fuga. A Saronno non si può più nascere in ospedale Mitra e altre armi in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Violentatore seriale tra Paderno e Cogliate; ladra in casa aggredisce anziana a Garbagnate – ANTEPRIMA

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il caso a Oderzo. Il molestatore seriale mette nel mirino una donna e ancora il parroco di Ponte. Uova contro la canonica e sabotaggio all’auto otturando il tubo di scappamento - facebook.com Vai su Facebook

Violentatore seriale tra Paderno e Cogliate; ladra in casa aggredisce anziana a Garbagnate – ANTEPRIMA - La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia dell’arresto di un violentatore seriale a Paderno Dugnano, che ha consumato la sua ultima violenza ... Riporta ilnotiziario.net

Nelle mani del violentatore. In manette uno stalker seriale - L’orsetto di peluche e la violenza sessuale, gli inseguimenti in macchina e le profferte di tornare con lui. Come scrive msn.com

Violentatore seriale e con precedenti, condannato a due anni e mezzo - È il 12 dicembre dell'anno scorso, un banale giovedì alle quattro di pomeriggio, l'orario di uscita delle scuole. ilgiornale.it scrive