La giovane promessa della lirica italiana arriva da Sant’Agata de’ Goti

Tempo di lettura: 2 minuti E’ di Sant’Agata de’ Goti la giovane promessa del canto lirico nazionale: si chiama Alessia Rosa D’Abruzzo, ha 23 anni ed ha già alle spalle un discreto percorso di studi fatto di esercizio e sacrificio. Prossima al Diploma di Canto al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Alessia si è recentemente distinta al Concorso lirico internazionale “Mattia Battistini” come miglior voce, esibendosi anche con il Maestro Ivan Caiazza, direttore dell’orchestra “Domenico Cimarosa” e figura di riferimento della scena musicale nazionale. Più volte Alessia ha rappresentato il teatro San Carlo di Napoli come per il concerto del G7 a Forlì che si è tenuto nel 2024 presso l’abbazia di San Mercuriale nell’ambito della riunione ministeriale su scienza e tecnologia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

