A Roma per far valere la nostra qualità

A Roma, il nostro obiettivo è dimostrare la qualità del nostro lavoro. Tra i protagonisti figurano Thorstvedt, Berardi, Volpato, Romagna, Pieragnolo, Boloca, Candè e Coulibaly, quest’ultimo in Marocco con il Mali per la Coppa d’Africa. La presenza di questi atleti testimonia l’impegno e la professionalità che ci contraddistinguono, rafforzando la nostra reputazione nel settore.

Thorstvedt, Berardi, Volpato, Romagna, Pieragnolo, Boloca, Candè, cui si aggiunge Coulibaly, di stanza in Marocco per la Coppa d'Africa con il Mali. Tante le assenze, pochi i giorni per preparare, con ancora addosso i graffi che Sassuolo-Juventus ha lasciato sullo scafo dell'incrociatore neroverde, una gara che oppone, oggi alle 18, ai neroverdi la Roma di Gian Piero Gasperini. Un'autentica corazzata, falcidiata anche quella dalle assenze ("siamo in emergenza", il lascito del Gasp alla vigilia) ma con una profondità di rosa e una qualità ragionevolmente superiori a quelle sulle quali può contare il tecnico neroverde Fabio Grosso.

