Il voto della maggioranza | Bilancio serio prudente e credibile Inalterata la qualità e la qualità dei servizi

Il voto della maggioranza approva un bilancio caratterizzato da serietà, prudenza e credibilità. In un contesto economico complesso, segnato da inflazione e aumenti dei costi, si mantiene l’impegno a garantire la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. Questo documento riflette un approccio equilibrato e responsabile, volto a sostenere le esigenze della comunità senza compromessi sulla stabilità finanziaria.

"E' un bilancio serio, prudente e credibile nell'ambito di un contesto economico complesso dal punto di vista nazionale ed internazionale, considerando l'inflazione e l'aumento dei costi". Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ragni, giudice positivamente il bilancio di previsione.

