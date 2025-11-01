Corteo pro Pal ma a Sesto San Giovanni In testa Mohammad Hannoun | Con la Palestina fino alla liberazione
Cambio di scenario per la consueta manifestazione a sostegno della Palestina che da mesi si tiene a Milano il sabato. Per questo 1° novembre i manifestanti si sono riuniti a Sesto San Giovanni. Il corteo, guidato dal presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
BLOCCHIAMO TUTTO CONTRO GENOCIDIO, GUERRA E RIARMO! Questa sera ancora una volta in presidio in piazza Gaza e poi in corteo per le strade di Milano, dopo le ennesime violazioni di una "tregua" farsa da parte di Israele. Contro la complicità del n - facebook.com Vai su Facebook
Corteo ProPal a Sesto San Giovanni con Hannoun - è partito da Sesto Rondò diretto a Sesto Primo Maggio con lo slogan 'Con la Palestina fino alla liberazione! Scrive rainews.it
Corteo ProPal a Sesto con presidente associazione Hannoun - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta msn.com
Torino, alta tensione al corteo Pro-Pal: lanci di sassi e cariche di alleggerimento - Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla stazione di Porta Susa, chiusa per precauzione: il corteo Pro- Scrive notizie.it