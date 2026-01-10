10 gennaio San Francesco e quell' ultimo dolce miracolo prima di morire
Il 10 gennaio 2026 ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco, avvenuta a Assisi. In questa occasione, si ricorda un episodio meno conosciuto, considerato un ultimo miracolo dolce prima della sua scomparsa. Questo evento aggiunge un tassello alla vita e alla spiritualità del Santo, celebrata con una cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Un momento di riflessione sulla figura e il messaggio di San Francesco.
Firenze, 10 gennaio 2026 – C'è un ultimo 'dolce' miracolo avvenuto prima che San Francesco spirasse. Un episodio poco conosciuto, ma che vale la pena ricordare soprattutto oggi che ad Assisi si apre l'ottavo centenario del transito del Santo con una solenne cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'ultimo 'dolce' miracolo di San Francesco. Poco prima di morire, San Francesco, presso la Porziuncola, confidò ai frati un ultimo desiderio: assaggiare un'ultima volta il suo dolce preferito, i ' mostaccioli '. C'era solo una donna che sapeva prepararli come desiderava lui: era una nobile, si chiamava Jacopa de' Settesoli ed era talmente legata a San Francesco da profonda devozione da essere affettuosamente chiamata dal Santo "Frate Jacopa". 🔗 Leggi su Lanazione.it
