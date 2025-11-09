Vessicchio spunta il gesto dolcissimo prima di morire | L’ultimo messaggio a me

. Tutti commossi – L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa si è aperta con una nota di malinconia. Il pubblico ha subito percepito l’assenza del maestro Peppe Vessicchio, figura storica e amata della televisione italiana. Fabio Fazio, visibilmente commosso, ha spiegato ai telespettatori i motivi dell’assenza inattesa: il direttore d’orchestra avrebbe dovuto presentare il nuovo libro Bravo bravissimo – La musica di Mozart il fanciullo geniale, ma una brutta tosse lo ha costretto a rinunciare alla diretta. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

