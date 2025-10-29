WWE | Santos Escobar era nel backstage dell’ultima puntata di Raw
Un aggiornamento è emerso riguardo al ritorno in TV di Santos Escobar con la WWE, dopo aver recentemente firmato un nuovo contratto con la compagnia. Santos Escobar ha firmato un nuovo accordo con la WWE il 7 ottobre, pochissimo tempo dopo che il suo contratto precedente era scaduto. Era nel backstage a Raw. Secondo quanto riportato da PWInsider, Escobar era dietro le quinte di Raw della scorsa notte, che si è tenuto all’ Honda Center di Anaheim, California. Nonostante le speculazioni che anticipavano un suo ritorno durante lo show, alla fine non è apparso durante l’episodio, e non è stata comunicata una data su quando i fan potranno rivederlo in azione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
