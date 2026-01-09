VPS Cloud nel 2026 | Guida alla scelta tra Performance e Costi

Nel 2026, il mercato dei server hosting in Italia attraversa un importante momento di evoluzione, caratterizzato da un crescente interesse per le soluzioni VPS Cloud. Questa guida analizza le principali differenze tra performance e costi, offrendo spunti utili per scegliere la soluzione più adatta alle esigenze di aziende e professionisti in un contesto di rapido progresso tecnologico.

L’evoluzione del mercato di Server Hosting nel 2026 Il 2026 segna un “superciclo tecnologico” in Italia. Non si parla più solo di pubblicare un sito web, ma di infrastrutture digitali resilienti, scalabili e compliant con le normative italiane ed europee, sia in termini di sicurezza che di business continuity. La spesa IT nel cloud cresce del +20% annuo, con molte PMI che abbandonano soluzioni estere per tornare a hosting italiani, attratte da latenza ridotta, maggiori garanzie di compliance con il GDPR e sovranità del dato. In particolare, chi gestisce e-commerce o applicazioni business critiche sta rivalutando la soluzione di hosting più adatta, cercando performance stabili e supporto diretto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

