Cambio alla guida della Provincia Sono 245 i ’grandi elettori’ alle urne La scelta è tra Giannetti e Valettini

Oggi si svolgono le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Massa Carrara, con 245 grandi elettori chiamati alle urne. La sfida si concentra tra Giannetti e Valettini, mentre il conto alla rovescia si è concluso. Tra tensioni e attese, si decide il futuro dell’ente provinciale, lasciando spazio a un nuovo corso per la governance locale.

Il conto alla rovescia è finito e, tra una bufera è l’altra, è arrivato il giorno delle elezioni per scegliere il nuovo presidente della Provincia di Massa Carrara, che succederà a Gianni Lorenzetti. Tutto è pronto a Palazzo Ducale per accogliere i 245 ’grandi elettori’ (17 sindaci e 228 consiglieri comunali) che domani sono chiamati a scegliere tra due candidati. Che sono, in ordine di inserimento nella scheda, Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano, e Roberto Valettini, sindaco di Aulla. Le operazioni di voto, nell’unico seggio allestito nella Sala della Resistenza, si aprono alle 8 e si chiudono alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

