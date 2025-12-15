Volley la Rossopomodoro Palermo travolge il Termini

Il derby sorride alla Rossopomodoro Volo Palermo che – nella decima giornata del campionato di Serie B maschile di volley, girone H – ha travolto al Palaoreto la Bigmat Edil Bova Termini con un eloquente 3-0 (25-17, 25-16, 25-12) che permette al sestetto guidato da Nicola Ferro di tornare al. Palermotoday.it

